Cobrakoppen en slagtanden: veel spullen van beschermde dieren ingeleverd

Slagtanden, slangenhuiden en zelfs een opgezette krokodil: het zijn allemaal spullen die mensen de afgelopen maanden hebben ingeleverd bij een inzamelpunt in Den Haag.

Sinds eind vorig jaar staat er een bak waar mensen anoniem spullen van beschermde dieren kunnen inleveren. Spullen zoals ivoor of koraal is verboden om te kopen of verkopen, maar niet iedereen weet dat. De spullen worden vaak meegenomen van vakantie.