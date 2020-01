Jeugdinstelling moet dicht: boze hulpverleners voeren actie

Een van de kinderen in de instelling is Robin. Hij heeft autisme en een paar weken geleden vertelde hij in het Jeugdjournaal dat hij zich veel zorgen maakt.

Hulpverleners van een jeugd-instelling in Hoenderloo voeren vandaag actie. In de instelling wonen zo'n 160 kinderen die extra hulp nodig hebben, maar door een tekort aan geld moet de instelling sluiten.

Hij is niet de enige. Ook veel ouders en hulpverleners maken zich zorgen. Het is namelijk niet duidelijk of er voor alle kinderen plek is in een andere instelling. Daarom voeren zij actie.

Staken

Ongeruste ouders gingen deze week langs bij de minister en de hulpverleners gaan vandaag staken. Zij willen niet dat kinderen lang moeten wachten op een nieuwe plek of naar een instelling moeten ver weg van hun ouders.