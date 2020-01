Ruim 145.000 euro opgehaald met Zapp Your Planet

In een week tijd is er maar liefst XXX euro opgehaald met de actie SOS Koala. Het geld is bedoeld voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

Kinderen konden vandaag de hele dag geld komen brengen bij de studio van Zapp Your Planet. Iedereen mocht zelf bedenken hoe hij of zij geld wilde inzamelen. Er waren bijvoorbeeld challenges en ook bekende Zappers haalden geld op in Amersfoort: