Stille tocht voor slachtoffers van de Holocaust

Met een stille tocht, toespraken en bloemenkransen wordt in Amsterdam de Holocaust herdacht. Bij de Holocaust werden zes miljoen mensen vermoord. Het gebeurde vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de herdenking zijn ook de burgemeester van Amsterdam en premier Rutte aanwezig. Ze luisteren onder andere naar verhalen van mensen die de Tweede Wereldoorlog wel overleefden. Jaela, Tomer en Michael zijn er ook. De kinderen vertellen over hun opa's en overgrootouders die de Holocaust meemaakten. Je ziet ze vanavond in de uitzending en in de app.

Tijdens de Holocaust kwamen vooral veel Joden om het leven, maar ook honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten en Jehova's Getuigen werden omgebracht door de nazi's. Sorry Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben 102.000 de oorlog niet overleefd. Premier Rutte heeft vandaag voor het eerst excuses aangeboden namens te Nederlandse regering. Hij zegt dat Joden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog niet goed zijn beschermd. Vind jij het belangrijk om regelmatig stil te staan bij heftige gebeurtenissen uit de geschiedenis of is dat niet nodig? Reageer op de stelling: