Oproep: Wat wil jij weten van Ilse Warringa?

Hallo allemaal! Heb jij een vraag voor Ilse Warringa? We gaan binnenkort langs bij de actrice die vooral bekend is als Juf Ank uit De Luizenmoeder.

Ilse Warringa heeft nog veel meer gedaan dan De Luizenmoeder. Ze was onder andere vaak te zien in Het Klokhuis, Welkom bij de Romeinen en De TV Kantine.

Ze speelde ook een rolletje in De Film van Dylan Haegens en binnenkort is ze te zien in de nieuwe bioscoopfilm over Kruimeltje.