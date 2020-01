Man aangehouden met 30 gestolen telefoons in zijn broek

Bij een concert in Amsterdam is een zakkenroller aangehouden. De man had 30 telefoons gestolen en deze in zijn broek verstopt.

Het gebeurde bij een optreden van de rockband Sum 41. Toen die band laatst een concert gaf in België waren er ook al zo'n 50 telefoons gestolen. De politie lette deze keer daarom extra goed op.

Aangehouden

Tijdens het optreden belden meerdere mensen de politie om te zeggen dat hun telefoon gestolen was. Sommigen konden zeggen hoe de verdachte eruit zag.

Bij de uitgang van de zaal zag de politie de man lopen en kon hem meenemen naar het politiebureau. Volgende week moet hij naar de rechter, die bepaalt welke straf hij krijgt.