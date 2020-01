35 landen geloot voor halve finales Songfestival

Het Eurovisie Songfestival komt steeds dichterbij. Vandaag is op het stadhuis van Rotterdam een sleutel overhandigd aan de burgemeester van de stad. Daardoor is Rotterdam nu officieel een Songfestivalstad. Ook was de loting vandaag.

Loting

Omdat er heel veel landen meedoen met de wedstrijd, moeten ze verdeeld worden over twee dagen. In de loting wordt bepaald welke landen wanneer op gaan treden. Dat gebeurt ieder jaar.

In totaal zijn 35 landen verdeeld over de twee halve finales op 12 en 14 mei. De landen die daar de meeste punten krijgen, mogen meedoen aan de finale. Nederland zit sowieso in de finale. Dat is omdat wij de wedstrijd organiseren. De grote finale is op 16 mei op tv.

Vanochtend ging het in de Drie Vragen over de loting van het Eurovisie Songfestival. Dat kan je hieronder terugkijken.