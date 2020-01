Moeilijk concentreren? Neem je ouders mee naar school

Steeds meer scholen hebben een impulsklas, dat is een groep voor kinderen die moeite hebben met drukte in een normale klas. Een ochtend in de week zitten leerlingen in de impulsklassen samen met hun ouders in de les. Zo leren ze samen hoe kinderen zich beter kunnen concentreren.

Omdat de kinderen thuis verder oefenen, is het handig dat hun ouders er ook bij zijn. Maar dat was eerst wel even wennen.