Grote brand op bedrijventerrein

In Aalten, in de provincie Gelderland, is een grote brand uitgebroken op een bedrijventerrein. Door de brand is veel rook ontstaan. Niemand is gewond geraakt.

Mensen die in de buurt van de brand wonen, hebben een NL-alert gehad. Dat is een soort waarschuwingsbericht op hun telefoon. Mensen krijgen het advies om hun deuren en ramen dicht te houden.

Blussen

In het pand dat in brand staat, zit een interieurbouwer. Dat is een bedrijf dat zich bezig houdt met het maken van spullen voor in huis. Ongeveer de helft van het gebouw is afgebrand. De brandweer probeert het andere deel te redden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog even duren.