Advies: sluit kinderen nooit meer op in een politiecel

Kinderen moeten niet meer worden opgesloten in een politiecel. Dat staat in een advies aan de regering.

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet vervolgd worden als zij iets doen wat niet mag. Hun ouders zijn dan verantwoordelijk. Maar bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar is dat anders. Als zij iets stelen in een winkel, of daarvan verdacht worden, vallen ze onder het jeugdstrafrecht.

In 2018 kwamen 21.000 minderjarigen tussen de 12 en de 18 jaar in een politiecel terecht.

Bang

Jeugdbeschermers zeggen dat het opsluiten in een cel slecht is voor kinderen. Volgens hen is zo'n ervaring te indrukwekkend en ook kunnen kinderen bang worden van andere gevangenen. Ze kunnen daar later nog last van hebben.

