NikkieTutorials: 'Dader heeft zijn straf al gehad'

Iemand heeft gedreigd om te vertellen dat NikkieTutorials transgender is, maar Nikkie wil niet dat mensen op zoek gaan naar de dader. Ze vindt dat hij zijn straf al wel gehad heeft, omdat hij waarschijnlijk heel bang is.

Coming out

Na de dreigementen maakte NikkieTutorials twee weken geleden zelf een video waarin ze vertelde dat ze transgender is. Dat betekent dat ze geboren is in een jongenslichaam, maar zich nooit zo voelde. Die video werd een groot succes. Ze kreeg veel lieve reacties en hij is al meer dan 33 miljoen keer bekeken.

Sinds die populaire video willen veel mensen weten wie haar bedreigde. Nikkie heeft liever niet dat ze daar video's over maken. Zelf weet ze wie de dader is. Dat heeft de politie haar verteld.