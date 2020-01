Wat als het corona-virus in Nederland wordt ontdekt?

Over de hele wereld zijn wetenschappers bezig met het corona-virus. Hoe kunnen we het bestrijden? En wat moeten we doen als iemand het virus heeft?

Ook in Nederland bereiden deskundigen zich voor op het virus. Het Erasmus MC in Rotterdam is één van de twee plekken in Nederland waar mensen getest kunnen worden op corona. Joris ging er naartoe en zocht uit wat zij van plan zijn als het virus hier ontdekt wordt.