Beroemde snackbar uit film New Kids is nu echt gesloopt

Snackbar 't Pleintje uit de plaats Maaskantje in Brabant is vandaag gesloopt. De snackbar was even wereldberoemd in Nederland door de film New Kids.

Die film werd zo'n 10 jaar geleden gemaakt en gaat over 5 hangjongeren. Zij dronken veel blikken bier, gebruikten geweld en kochten ook vaak een snack bij 't Pleintje.

Jammer

Volgens de baas was het gebouw te oud. Veel fans vinden het erg jammer dat de snackbar weg is. Zij hebben nog geprobeerd om het gebouw te redden, maar dat is niet gelukt.