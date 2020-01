Meer meisjes ingeënt tegen baarmoederhalskanker

Steeds meer meisjes laten zich inenten tegen het HPV-virus. Dat virus kan de ziekte baarmoederhalskanker veroorzaken. In 2018 heeft 59 procent van de meisjes van 13 jaar zich laten inenten, en een jaar later deed 72 procent van de meisjes dat.

Deskundigen zijn daar blij mee, want door de vaccinnatie is de kans kleiner dat je later ziek wordt. Ook hopen ze dat in de toekomst nog meer meisjes de prik halen.