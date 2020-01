Op pad met boswachter Erik: 'dieren zijn in de war door warme winter'

Heb jij het gevoel dat het winter is? Het zou goed kunnen van niet, want het is hartstikke warm voor deze tijd van het jaar. En daardoor zijn dieren en planten flink in de war. Ze denken dat het voorjaar al is begonnen!

Vleermuizen

Lucas ging op stap met boswachter Erik. Ze vonden zelfs een vleermuis! En die vliegen meestal nog niet rond in deze tijd van het jaar.