4 mensen naar het ziekenhuis door brand in flat

In Den Haag is vanmorgen brand uitgebroken in een huis in een flat. De bewoners, twee ouders en een kind, konden op tijd wegkomen. Ze hadden wel veel rook ingeademd. Daarom zijn ze naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer moest 12 woningen in de flat leeghalen. Bewoners werden opgevangen in een café. Daar bleek dat iemand anders ook last had van de rook. Ook hij werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

12 woningen

De bewoners van de flat mogen nu weer terug naar huis. Alleen het huis waar de brand uitbrak is niet meer te redden. De gemeente gaat een ander huis voor het gezin zoeken.