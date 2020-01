Ook vandaag staken leraren

jufmeriel

Ik staak. Altijd weer een lastige keuze want het liefst staak ik niet en eigenlijk zou ik hier het liefst ook niets over de staking zeggen en gewoon mijn liefde en passie voor mijn werk laten zien. Maar ik heb dagelijks last van het lerarentekort. Op dit moment telt mijn kleutergroep 35 kleuters en probeer ik zo goed en kwaad als het kan alle kinderen aandacht te geven. Het frustrerende is dat we al 2 maanden een vacature open hebben staan en er nog geen oplossing is. Het lerarentekort is echt nu! #staking #staken #onderwijs #lerarentekort #landelijkelerarenstaking #juf #volgendeweekweerleukeberichten