Nog nooit was het zo warm op 31 januari

Er is gisteren een weer-record gesneuveld. Het was 12,5 graden. Nog nooit was het op 31 januari zo warm. Het oude record komt uit 1990 toen het 12 graden werd.

Heel de maand januari was het warm voor de tijd van het jaar. Het werd gemiddeld 6,2 graden. Terwijl een gemiddelde van 3,1 graden normaal is. Daarmee staat deze januari op nummer 5 van warmste januarimaanden in de geschiedenis.

De winter van 1945

75 jaar geleden was het in de winter juist erg koud in Nederland. Delen van Nederland waren toen nog bezet door de Duitsers. Het winterweer zorgde voor veel problemen en het leven was zwaar. Pas begin februari 1945 begint het te dooien.

Op onze speciale site over de bevrijding lees je er meer over.