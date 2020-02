Beroemde darter Barney verkoopt al zijn prijzen

De meeste sporters bewaren hun trofeeën en medailles netjes in een kast. Maar oud-darter Raymond van Barneveld is er helemaal klaar mee. Hij gaat juist al zijn prijzen verkopen.

Van Barneveld is 52 jaar en werd vijf keer wereldkampioen. Hij wordt ook wel 'Barney' genoemd. In 1995 brak hij door tijdens een groot toernooi in Engeland. Hij was toen nog postbode en werd in een keer wereldberoemd.

De darter is niet alleen bekend door de sport. Hij was ook te zien in reclames en deed vorig jaar mee in een videoclip van rapper Donnie.