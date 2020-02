Freek Vonk wil medicijnen maken met slangengif

freekvonk

Vandaag ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Evolutionary Biochemistry’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences (AIMMS); afdeling Scheikunde & Farmaceutische Wetenschappen). Als professor ga ik me de komende jaren onder meer bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de aanknopingspunten die natuurlijke gifstoffen bieden bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en een nieuwe generatie antistoffen. Ik ben Naturalis en de VU dankbaar voor deze schitterende en grote stap in mijn wetenschappelijke carrière en heb enorm veel zin om hiermee aan de slag te gaan. Natuurlijk blijf ik ook gewoon tv maken, live-shows geven, Wild Van Freek uitgeven, en nog veel meer! ____________________________________ Today I was appointed to be the endowed professor of ‘Evolutionary Biochemistry’ at the Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam Institute of Molecular and Life Sciences (AIMMS); Department of Chemistry and Pharmaceutical Sciences). As a professor, I will be focusing, among other things, on scientific research on the opportunities offered by natural toxins in the development of new medicines and a new generation of snakebite antibodies. I am so grateful to Naturalis and the VU for this fantastic and important new step in my scientific career and I can’t wait to get started. And don’t worry – I’ll still continue to produce TV shows, do live shows, publish Wild van Freek, and much more!