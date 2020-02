Al bijna 200.000 euro opgehaald met Zapp Your Planet

Het geld voor de Zapp Your Planet-actie SOS Koala blijft maar binnenstromen. Inmiddels is er al 191.108 euro opgehaald! Al het geld gaat naar de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Het geld is vooral bedoeld om de koala te helpen.

Door de branden hebben de dieren het moeilijk. Veel koala's zijn omgekomen en sommige dieren liggen nog in speciale ziekenhuizen.