Meiden jagen op bijzondere manier poepende roeken weg

In Groningen worden veel mensen er helemaal gek van: schreeuwende en poepende roeken. Dat is een vogelsoort die een beetje lijkt op een kraai. Om de vogels te verjagen kun je het best harde geluiden maken.

Hendri√ętte, Carolien en Irene gingen vandaag op roeken-jacht. Daar moesten ze vroeg voor opstaan want vooral 's ochtends zijn de vogels actief.