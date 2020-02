Fenne en Sophia willen stadsdichter worden

In Rotterdam werd vandaag de allereerste jeugdstadsdichter gekozen. Hij of zij zal komend jaar op belangrijke momenten een gedicht maken en voordragen. 8 jongeren stonden in de finale van de wedstrijd. Fenne van 11 en Sophia van 12 zijn de jongste twee kandidaten.

Als je stadsdichter bent, is het natuurlijk de bedoeling dat je gedichten over de stad gaan. Daarom lopen de meiden samen een rondje door Rotterdam.