Het is een bijzondere datum vandaag: 02-02-2020! De datum is een palindroom: dat betekent dat wanneer je het getal van rechts naar links leest, de datum nog precies hetzelfde is.

Dat komt bijna nooit voor. Sommige mensen vieren daarom expres vandaag een feestje of bijvoorbeeld hun bruiloft.

Jouw mening

Is het leuk om jarig te zijn op een bijzondere datum of wil je liever jarig zijn op een normale dag? Laat je mening horen bij onze stelling en laat het ook even weten als jij vandaag jarig bent!