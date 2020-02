Ilse Warringa (juf Ank) hoopt op derde seizoen Luizenmoeder

Verslaggever Bart ging met al jullie vragen naar actrice Ilse Warringa! Je kent haar waarschijnlijk als juf Ank uit de Luizenmoeder, maar ze doet nog veel meer.

Zo speelt ze in het Klokhuis, Welkom bij de Romeinen en in de nieuwe Kruimeltje-film. Hoe is ze beroemd geworden? Welke serie vindt ze het leukst om in te spelen? En speelt ze liever een lief iemand of een slechterik? Je ziet het in dit interview!