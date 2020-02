Eerste echte filmrol voor Jeugdjournaal-winnares Rómeycia

Rómeycia won vorig jaar de Jeugdjournaal-wedstrijd en nu speelt ze voor het eerst in een bioscoopfilm. De film heet De Grote Slijmfilm en ging vandaag in première.

In de film zit ook YouTuber Bibi. Zij speelt Ivy. Rómeycia speelt Olivia, de BFF van Bibi. Bibi is door haar leven als YouTuber wel gewend aan de aandacht, maar voor Rómeycia is het nog even wennen.