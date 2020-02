Problemen worden groter in probleemwijken

Het gaat steeds slechter met probleemwijken in Nederland. Bewoners klagen vaker over overlast en over een onveilig gevoel. Dat blijkt uit een groot onderzoek.

Overal in Nederland merken bewoners van probleemwijken dat het in hun buurt steeds slechter gaat. Ze hebben last van troep op straat, buren die herrie maken en soms zelfs van berovingen.

Volgens de onderzoekers worden de problemen groter doordat mensen met goedbetaalde banen uit die wijken verhuizen. Daar komen vaak nieuwe bewoners met allerlei problemen voor terug.