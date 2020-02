Nederlanders uit Wuhan aangekomen in Eindhoven

15 Nederlanders die in Wuhan waren, zijn terug in Nederland. Ze zijn teruggekomen omdat in de Chinese stad het coronavirus heerst.

Zij zijn geen van allen ziek, maar voor de zekerheid zijn ze voor onderzoek naar het militair vliegveld bij Eindhoven gebracht. Ook mogen ze de komende twee weken geen contact hebben met andere mensen en moeten ze verplicht thuis blijven.

Veilig?

Eerder maakten we deze video over de maatregelen die Nederland neemt om het hier zo veilig mogelijk te maken.