Brand in flat, meisje gevangen door omstanders

Bij een brand in een flat in Rotterdam zijn acht mensen gewond geraakt. De brand brak uit in de kelder van het gebouw. Daardoor kwam het trappenhuis vol met rook te staan.

Redding

Omdat het trappenhuis de enige uitgang was, moest de brandweer veel mensen helpen om veilig naar buiten te komen. Een moeder op de tweede verdieping liet haar dochter aan haar armen naar beneden zakken en vallen. Het meisje is gevangen door omstanders en het gaat goed met haar.

Sprong

De moeder sprong daarna zelf naar beneden. Ze raakte daarbij wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De meeste bewoners van de flat zijn opgevangen in een sporthal. De brand was na anderhalf uur geblust.