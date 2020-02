Zeldzame kleurenbeelden van de Elfstedentocht in 1954

In Friesland zijn bijzondere beelden ontdekt van de Elfstedentocht uit 1954. Daar waren tot nu toe alleen zwart-wit-filmpjes van, maar deze filmpjes zijn in kleur!

De Elfstedentocht is een 200 kilometer lange schaatstocht langs elf Friese steden, vandaar de naam: Elfstedentocht. De eerste was in 1909 en de laatste was in 1997. In de jaren daarna lag er niet genoeg ijs om de tocht te kunnen schaatsen.