75 jaar geleden: Steeds meer mensen eten tulpenbollen

Precies 75 jaar geleden was er veel honger in Nederland. Daardoor aten mensen uit nood dingen die ze anders nooit zouden eten.

75 jaar geleden was het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Het grootste gedeelte van Nederland was bezet door de Duitsers en sommige stukken van Nederland waren al bevrijd.

