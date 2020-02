Neppe berichten over het coronavirus gedeeld

Deskundigen maken zich zorgen over het nepnieuws, omdat het mensen bang kan maken. In de video hierboven legt expert Peter Burger uit hoe je nepberichten kunt herkennen.

In de berichten staat bijvoorbeeld dat in Nederland mensen besmet zijn geraakt met het virus, maar dat klopt niet.

Op sociale media worden neppe berichten gedeeld over het coronavirus. Het lijkt alsof de berichten gemaakt zijn door nieuwsorganisaties, zoals het Jeugdjournaal, maar dat is niet zo.

Tips bij nepnieuws

1. Probeer uit te zoeken of het echt is. Bijvoorbeeld door op de website of het officiële account van nieuwsorganisaties te kijken. Stuurt iemand een screenshot van een YouTube-kanaal of Insta-post door? Check dan eerst zelf of het daar ook echt is gedeeld door een nieuws-account.

2. Als je twijfelt, stuur het bericht niet door naar anderen. Zo wordt nepnieuws niet verder gedeeld.