Steeds meer gymzalen worden stiller gemaakt

Schreeuwende kinderen, stuiterende ballen en piepende schoenen: het zijn allemaal geluiden die je vast weleens hoort tijdens gymmen. Op sommige plekken is het zó erg, dat mensen er een gehoorschade van kunnen krijgen. En daarom worden steeds meer gymzalen verbouwd tot een 'stille gymzaal'.

Wat is een stille gymzaal?

Een gymzaal die verbouwd is, heeft speciale wanden die ervoor zorgen dat het geluid minder hard is. Dat is fijn voor kinderen, maar vooral ook voor gymleraren. Want zij staan de hele dag in de herrie.