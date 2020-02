Oproep: Wat wil jij weten van Stefania?

Ze is nog maar 17 jaar en is nu al een bekende zangeres. Stefania Liberakakis deed mee aan het Junior Songfestival met het liedje Kisses & Dancin'. Ook is net bekend dat ze namens Griekenland gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival.

Stefania woont in Nederland, maar ze heeft ook een Grieks paspoort. Binnenkort gaat Bart bij haar langs en dat doet hij natuurlijk niet zonder jullie vragen!