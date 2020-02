Dit schoolplein is te gevaarlijk om op te spelen

Kinderen van basisschool De Regenboog in het Brabantse Wijbosch mogen voorlopig niet op het schoolplein spelen. Het plein ligt naast een weg waar veel verkeer rijdt, en dat kan erg gevaarlijk zijn.

Sinds de school open is, vinden de leraren het al te gevaarlijk. Een lange tijd ging het allemaal goed, maar een aantal weken geleden is een meisje van 9 aangereden. Ook al is ze niet gewond, ze is wel geschrokken. Nu heeft de directeur besloten het schoolplein te sluiten.