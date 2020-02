Op Ameland is een zeehond bevrijd die vastzat in een visnet. Het dier had snijwonden door de touwen en daardoor was het lastig om hem los te krijgen. Medewerkers van de dierenambulance waren bijna drie uur bezig om alle touwen los te snijden.

Uiteindelijk lukte dat en kon het dier zelf terug de zee in. Volgens de dierenverzorgers zal het zoute zeewater helpen om de wonden te genezen. Ze hebben alle touwen en netten opgeruimd.