Disney+ groeit hard, met hulp van Baby Yoda

Het gaat goed met de nieuwe streamingdienst van Disney. In de eerste drie maanden heeft Disney+ bijna 29 miljoen betalende abonnees. De dienst is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Nederland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

Disney wil graag dé grote concurrent worden van Netflix. Daarom hebben ze niet alleen bekende Disney-films, maar maken ze ook series die alleen op Disney+ te zien zijn.

Baby Yoda

Het eerste grote succes is de Star Wars-serie The Mandalorian. Daarvan heb je Baby Yoda (die eigenlijk The Child heet) online misschien wel eens voorbij zien komen. Het bedrijf verwacht de komende maanden veel geld te verdienen met merchandise van het schattige wezen.

Netflix

Ook Netflix doet het nog steeds goed. Die streamingdienst kreeg er wereldwijd bijna 9 miljoen abonnees bij. In totaal zijn er nu 167 miljoen Netflix-abonnees.