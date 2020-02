Steeds meer jongens willen meester worden

Steeds meer jongeren kiezen ervoor om leraar te worden. Dit schooljaar zijn 452 studenten meer aan de lerarenopleiding begonnen dan een jaar eerder. Extra opvallend: vooral veel mannen melden zich aan.

Veel opleidingen doen hun best om meer jongens aan te trekken. Zo zijn er bijvoorbeeld klassen waar extra aandacht is voor sport. Ook hoeven jongens tijdens hun stage niet meer per se les te geven aan kleuters. Veel jongens vinden dat minder leuk dan les geven aan oudere kinderen. Daarom stopten ze soms met hun studie.

Leuk beroep?

Het lijkt allemaal goed nieuws voor het lerarentekort. Maar het helpt niet gelijk, want eerst moeten de studenten hun studie afmaken. En die duurt zo'n vier jaar. We zijn benieuwd of het jou een leuk beroep lijkt!