Levi (15) is de beste FIFA-speler ter wereld

Daar moet hij natuurlijk wel wat voor over hebben:

Levi doet mee met de Weekend League. Deelnemers spelen ieder weekend 30 potjes FIFA. Iedereen mag meedoen, maar vooral de professionele FIFA-spelers doen het goed. Daarom is het bijzonder dat Levi nu op één staat.

Levi van 15 is de beste FIFA-speler van de wereld. Hij speelde dit jaar 150 potjes en daarvan verloor hij er maar 2!

Het liefst zou hij meedoen met de professionele eDivisie, maar dat mag nog niet. Daarvoor moet je minstens 16 jaar zijn.

Contract

Vitesse kijkt uit naar zijn verjaardag, want bij die club heeft hij inmiddels een contract. Als deze zomer FIFA 2021 uitkomt, is Levi wél oud genoeg en kan hij in de eDivisie voor Vitesse spelen. Dan gaat hij ook geld verdienen met FIFA.

Toch zit Levi niet de hele dag achter de Playstation. Hij voetbalt zelf ook nog bij een club in de buurt.