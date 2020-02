School heeft speciale zone om TikToks te maken

Tiktok is razend populair en echte fans zijn er de hele dag mee bezig. Aeres VMBO Almere heeft daarom sinds kort een speciale TikTok-zone in school.

De conciërge heeft de zone bedacht omdat hij op meerdere plekken kinderen zag dansen door de gangen. Dat leek hem niet handig en daarom besloot hij een speciale plek in te richten voor TikTok.

Goed idee?

Op die plek kunnen alle leerlingen die er zin in hebben TikTokken. Op andere plekken in school is het vanaf nu verboden. Daar gaat ook onze stelling over. We zijn benieuwd hoe jij erover denkt!