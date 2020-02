Minder wilde dieren in Nederland door stikstof

In Nederland komen steeds minder verschillende soorten dieren voor. Dat zegt het Wereld Natuur Fonds. Zij hebben onderzoek gedaan naar de spreiding van dieren in Nederland.

Stikstof zit in uitlaatgassen van bijvoorbeeld auto's, fabrieken, en dus ook vliegtuigen. Ook zit het in mest van dieren. Door te veel stikstof kunnen dieren en planten minder goed groeien of zelfs verdwijnen.