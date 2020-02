Speelgoedslijm van Zeeman weg uit de winkel: slecht voor gezondheid

De winkelketen Zeeman haalt speelgoedslijm terug dat de afgelopen maanden is verkocht. Het slijm zou schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het gaat om Slime Dinosaur Bouncing Putty. Bij een test bleek er teveel van de chemische stof boor in te zitten. Kinderen die met te veel van die stof in aanraking komen kunnen er diarree of huidirritatie van krijgen en misselijk worden.

Geld terug

Mensen die het slijm al gekocht hebben mogen het terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan hun geld terug.