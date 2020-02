Minister: 'Niet discrimineren om het corona-virus'

Minister Bruno Bruins, die over medische zorg gaat, vindt het heel erg dat er gediscrimineerd wordt om het corona-virus. Sinds de uitbraak van het virus worden er racistische opmerkingen gemaakt naar mensen met een Aziatisch uiterlijk.

Ook reageerde minister Bruins op een vraag om de Keukenhof te sluiten. Dat is een groot bloemenpark in Zuid-Holland, waar veel Chinese toeristen komen. Volgens de minister is het niet nodig om het park te sluiten.

Racisme

YouTuber Hanwe liet eerder deze week al weten boos te zijn over racisme tegen Aziatische mensen. Hij maakte er een post van op zijn Insta.

Ook Iris van 12 deelde haar verhaal. Zij kreeg meerdere nare opmerkingen na de uitbraak van het virus. Samen met Hanwe vertelt ze erover in de video hieronder.