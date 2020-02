Lood gevonden in kraanwater van 6 basisscholen

Op 6 basisscholen in Utrecht is lood in het kraanwater ontdekt. Dat is een stof die in grote hoeveelheden niet goed is voor de gezondheid. Vooral voor kleine kinderen is het gevaarlijk.

Flesjes

Als ze er teveel van binnenkrijgen, kunnen ze ziek worden. Daarom hebben scholen maatregelen genomen. Voorlopig mag niemand water uit de kraan drinken. Leerlingen mogen alleen water uit flesjes drinken.