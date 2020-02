Snelle vliegt met een heli voor de vrijheid

Rapper Snelle is dit jaar ambassadeur van de vrijheid. Op 5 mei vliegt hij met een helikopter naar verschillende bevrijdingsfestivals om op te treden en de vrijheid te vieren. Snelle doet dat samen met Roxeanne Hazes, Kriss Kross Amsterdam en dj-duo Lucas & Steve.

Snelle is blij dat hij gevraagd is. Hij vindt Bevrijdingsdag een belangrijk feest. Dat komt ook doordat zijn opa de Tweede Wereldoorlog en Hongerwinter heeft meegemaakt. In die tijd hadden 3,5 miljoen Nederlanders te weinig voedsel.