25 leraren urenlang vast in glazen lift

25 leraren uit Rotterdam hebben een nacht gehad die ze niet snel zullen vergeten. Ze zaten urenlang vast in de lift van de Euromast. Dat is een grote uitkijktoren in Rotterdam.

Pas na zes uur wachten deed de lift het weer en konden de leraren naar huis.

Etentje

Het groepje leraren werkt bij basisschool het Spectrum in Rotterdam. Ze waren net z'n allen uit eten geweest en gingen daarna met de lift omhoog om het uitzicht te bewonderen. Toen de lift weer naar beneden ging, ging hij opeens niet meer verder.