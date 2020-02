Scroll door de Hongerwinter van 75 jaar geleden

In het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog kregen Nederlanders een groot nieuw probleem: na jaren van oorlog was er veel te weinig eten voor iedereen. Veel kinderen hadden elke dag honger. Mensen werden ziek en sommigen waren zo verzwakt dat ze overleden.

Oplossingen

Het voedseltekort had meerdere oorzaken, en dus was het ingewikkeld om het op te lossen. Maar mensen verzonnen wel van alles. Ze gingen op 'hongertocht', en mensen gingen dingen eten die ze normaal nooit zouden eten. Zoals bloembollen, suikerbieten, een konijn of soms een kat.

Ontdek hieronder meer over de Hongerwinter. Scroll door de foto's en video's en krijg een beeld hoe het was om toen te leven.