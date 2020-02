Grote brand bij manege in Lelystad

Een manege in Lelystad is helemaal afgebrand. Alle paarden konden op tijd gered worden. De brand ontstond in de dressuurhal. De paarden die in de stallen om de hal staan, werden naar de wei gebracht

De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar andere gebouwen oversloeg. Er raakte niemand gewond.

Bezorgde mensen

Volgens een verslaggever van Omroep Flevoland waren er veel verzorgers van paarden naar de manege gekomen. Sommigen moesten huilen omdat ze zich heel erg zorgen maakten over hun paard.