Leerling betaalt met vals geld dat hij kocht op AliExpress

Een leerling van een middelbare school in Sneek is geschorst omdat hij heeft betaald met vals geld. In zijn kluisje lag een stapel van briefjes van 50 euro. De jongen had de briefjes besteld op AliExpress.

Hij werd dinsdag betrapt en is geschorst tot maandag. De school heeft aangifte gedaan. Ook zijn de ouders van alle leerlingen op de hoogte gebracht.

Meerdere meldingen

De politie in Sneek heeft de afgelopen tijd meerdere meldingen binnen gekregen over vals geld. Het geld werd gebruikt op plekken waar het meestal niet gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld bij het betalen van een maaltijdbezorger.

De valse biljetten zijn vaak te herkennen aan een ontbrekend watermerk en hologram. Een watermerk zie je als je een bankbiljet in de zon houdt en de hologram is het glimmende randje aan de zijkant van het briefje.