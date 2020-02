Morgen storm verwacht in Nederland

Morgen wordt er een storm verwacht in Nederland. En voor het eerst heeft die een eigen naam: Ciara. Vanaf zondagmiddag komt 'ie aan land. Daardoor gaat het waarschijnlijk heel hard waaien en regenen.

Verkeer

Ciara gaat waarschijnlijk vooral voor grote problemen zorgen in het verkeer. Takken en zelfs hele bomen kunnen op de weg en op het spoor vallen. Het is nog afwachten hoe erg het wordt, maar het zou kunnen dat treinen en vliegtuigen morgen niet kunnen rijden of vliegen.